В Крыму сироте предоставили дом без отопления и с дырой в крыше

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению сироты из Крыма о нарушении его жилищных прав.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в 2015 году молодому человеку был предоставлен
дом в селе Крестьяновка, который оказался непригодным для проживания: нарушена целостность кровли, отсутствуют коммуникации и отопление.
«Несмотря на вынесенное в прошлом году решение суда о предоставлении молодому человеку благоустроенного жилого помещения, до настоящего времени его права не реализованы. Неоднократные обращения в профильные структуры результатов не принесли, – заявляют в ведомстве. – В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по поступившему обращению начата процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгению Владимировичу Рудневу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования».
Симферополь, Лиана Макоба
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