В Крыму ожидаются штормовой ветер и мороз

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронтального раздела 12 января в Крыму ожидается снег, местами очень сильные осадки, отложения мокрого снега, гололедица.

Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах скорость ветра при порывах будет достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -16 градусов. Днем в субботу тоже буде морозно и снежно, но уже в воскресенье, 14 января, столбики термометров вернуться в плюсовую зону, а снег перейдет в дождь.

Симферополь, новый День, Лиана Макоба

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