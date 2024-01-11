В Евпатории до сих пор не могут ликвидировать последствия ноябрьского урагана

В Евпатории до сих пор не могут ликвидировать последствия урагана, обрушившегося на Крым 26 – 27 ноября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только в районе Симферопольской улицы, расположенной на побережье, остаются неисправными 120 линий уличного освещения. Об этом заявила глава города Елена Демидова.

«Вследствие неблагоприятных погодных условий были серьезно повреждены линии наружного освещения на улице Симферопольской, разрушены две опоры, шкаф наружного освещения был смыт потоком воды», – рассказала чиновница.

По словам градоначальницы, процесс существенно тормозится из-за кадровых проблем – в Евпатории отмечен острый дефицит электриков.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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