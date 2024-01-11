В Крыму подсчитали новогодний турпоток

В новогодние праздники (с 27 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно) в Крыму отдохнули 181,3 тысячи туристов. Это на 2% выше, чем за аналогичный прошлогодний период, когда в республике побывали 177,1 тысячи человек.

По данным Минкурортов РК, в минувшие праздники в Крыму работали около 259 объектов размещения общей вместимостью 65,8 тысячи мест. Заявляется, что средняя загрузка работавших отелей и санаториев превысила 60%, загрузка ведущих курортных комплексов более 95%.

Любопытно, что крымские чиновники ежегодно озвучивают примерно одни и те же цифры загрузки.

Так, в 2023 году по итогу праздников (по словам главы РК Сергея Аксенова) «средняя загрузка средств размещения составила 60%, ряда объектов – более 80%. Загрузка крупных курортных комплексов в новогоднюю ночь превысила 90%».

В 2022 году в Минкурортов сообщали: «Средняя загрузка составила 65% – 70%, ряд объектов был загружен более чем на 85%, а в новогоднюю ночь загрузка превысила 90%». Тогда в новогодние праздники работали 270 отелей и санаториев (на 11 больше, чем в этом году), а народу приехало почти в полтора раза больше –

265 тысяч туристов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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