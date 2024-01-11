Эксперты проанализировали ценовые перспективы рынка недвижимости Крыма

Недвижимость в Крыму продолжит дорожать: в течение 2024 года цены могут подрасти на 15% – 20%. По словам специалиста по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежды Буйловой, наибольшего роста следует ожидать в секторе новостроек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилой недвижимости в Симферополе составляет от 130 до 300 тысяч рублей, на Южном берегу Крыма, по словам Буйловой, – 170 до 350 тысяч рублей. При этом, чем меньше квартира, тем она дороже в пересчете на «квадрат».

На вторичном рынке цены ниже: от 150 до 200 тысяч рублей за квадратный метр в крымской столице и от 170 до 250 тысяч на ЮБК. В этом сегменте тоже возможен рост, но не столь значительный, но может быть и стагнация, прогнозирует эксперт. И уточняет: что сейчас 70% – 80% всех продаж происходит в рамках ипотеки, но на вторичном рынке в этом случае приходится переплачивать больше, так как меры господдержки ограничены. Поэтому «первичка» гораздо популярнее.

Что же касается популярных в курортных регионах апартаментов, то специалисты полагают, что спрос на них останется высоким, а значит и цена на них будет расти.

«Если брать тенденцию, то больше всего лидирует по продажам малое количество квадратных метров – студии от 20 метров, – цитирует Надежду Буйлову РИА Новости Крым. – Люди покупают такие студии как гостиничные номера для сдачи в аренду, для отдыха, – такая недвижимость занимает первое место по продажам на приморских территориях, ее легко перепродать ".

Еще один тренд в сфере крымской недвижимости – коттеджи: в 2023 году спрос на них вырос почти на треть и, скорее всего, продолжит расти с вытекающими ценовыми последствиями.

Эксперт прогнозирует подорожание и на рынке арендного жилья: повышение первоначального взноса по ипотеке до 30% и рост ключевой ставки делают покупку недвижимости по этой схеме менее привлекательной и увеличивают спрос на аренду, чем всегда пользуются владельцы недвижимости.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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