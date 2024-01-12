В Крыму обещают создать еще несколько ООПТ

В Крыму собираются создать еще три особо охраняемых территории. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов РК – главный государственный инспектор Крыма Ольга Славгородская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», охранный статус должны получить Лименская долина, в которой сохранились следы древней цивилизации, процветавшей более двух тысяч лет назад, гора Белая в Бахчисарайском районе и коса Беляус в Черноморском районе.

Напомним, в Крыму сегодня действует 204 ООПТ. Но охранный статус не всегда защищает эти территории от застройки. Так, в 2021 году власти Крыма подняли вопрос о смягчении запретов в ООПТ, так как жесткие ограничения «мешают развитию территорий».

«У нас, как правило, во всех парках-памятниках садово-паркового искусства находятся уже действующие несколько десятков лет санатории. Естественно, они должны как-то развиваться: должна проходить реконструкция, капитальный ремонт, и мы не можем запретить им это делать, это было бы неправильно, так мы можем остаться в прошлом веке, – заявлял тогда министр экологии и природных ресурсов республики Геннадий Нараев. – Нужны новые современные средства размещения, рекреационные объекты. Ну, и мы с вами, жители, которые хотели бы отдохнуть в санатории, требуем каких-то условий. И в то же время мы говорим: «Нет, надо оставить все в первозданном виде». Это нелогично. Поэтому, конечно, будут проходить и капитальные ремонты, и реконструкции этих объектов. И я не вижу в этом ничего страшного».

Как итог этих рассуждений появился проект круглогодичного туристического кластера на горе Ай-Петри – это территория федерального заповедника, но власти обнаружили там некие участки, якобы, находящиеся в муниципальной собственности и утверждают, что строить будут только на них. Но, судя по размаху проекта, ограничиться только этими «кусочками» вряд ли удастся.

Эти же «послабления» позволили достроить в Мисхорском парке, являющимся памятником садово-паркового искусства, дом компании «Консоль».

А теперь выясняется, что из 32 гектаров мисхорской достопримечательности парк находится всего на 8 га. «Все остальное – кафе и индивидуальные строительства, права собственности на которые зарегистрированы до 2014 года», – утверждает Славгородская.

Любопытно, что чиновница акцентировала внимание на Мисхоре в преддверии масштабной реконструкции одноименного санатория, ныне принадлежащего структурам Аркадия Ротенберга.

В сентябре 2023 года новый владелец заявил, что планирует создать территории «нового формата», которые будут включать в себя отели, апартаменты, аквапарки, благоустроенные пляжи, экомаршруты. Осуществить эти планы в Мисхоре без захода на территорию парка вряд ли возможно. И не исключено, что нужные участки просто выведут из состава памятника.



Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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