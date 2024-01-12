В Крыму «накрыли» канал нелегальной миграции

В Крыму задержали группу, организовавшую канал нелегальной миграции иностранцев. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, в группу входили 2 организатора и 8 пособников. С их помощью на территории полуострова оказались более 50 иностранных граждан (выходцев из стран Средней Азии).

«Члены преступной группы незаконным путем получали иностранцам фиктивные разрешения на трудовую деятельность, осуществляли их постановку на миграционный учет в нарушение миграционного законодательства, привлекали иностранцев к выполнению строительных работ, а также обеспечивали им проживание и условия быта», – уточнили в ведомстве.

В местах проживания задержанных найдены деньги, бланки регистрации, патенты и другие фиктивные документы.

Возбуждено 12 уголовных дел по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Органы дознания территориальных подразделений МВД по Крыму передали в УФСБ еще 57 уголовных дел, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на миграционный учет), для соединения с основным производством.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube