Житель Севастополя по-пиратски украл из магазина джин, а потом вернулся купить стаканчики

Житель Севастополя нагло украл из магазина бутылку джина, а потом вернулся, чтобы купить стаканчики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история разворачивалась в алкомаркете на улице Корнилова под камерой наблюдения.

Судя по всему, в магазин севастополец пришел уже навеселе или с сильного похмелья: размахивая купюрами, он потребовал выпить. Продавец был нечуток, за что и поплатился. Его предложение взять выпивку самому покупатель понял по-пиратски: схватил бутылка джина и направился к выходу. На просьбу заплатить ответил нецензурной бранью.

Но через некоторое время мужчина снова вернулся: ему понадобились стаканчики, за которые он честно заплатил. Но на предложение оплатить и джин, снова ответил грубо и непечатно.

Каково же было удивление продавца, когда покупатель вернулся в третий раз и купил пиво. Но заплатить за джин категорически отказался.

«Пираты не оплачивают ничего крепче 10 градусов, – комментирует ситуацию telegram-канал «Mash на волне». – Теперь принципиального похитителя ищет королевская полиция».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube