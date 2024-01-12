В Крыму с популярной туристической дороги «уползла» обочина

В Крыму разрушаются подпорные стены: за неполные двое суток зафиксировано два подобных происшествия.

Как сообщили РИА «Новый День» в минтрансе РК, первое произошло в ночь на четверг в Ялте: на 15-километра автодороги Ливадия – Симеиз частично обрушилась подпорная стена, булыжники завалили проезжую часть. Дорогу оперативно расчистили.

Сегодня ситуация повторилась в Судаке, но там быстро справиться с проблемой не удастся.

«На автомобильной дороге Судак – Новый Свет на участке протяженностью 50 метров произошло разрушение подпорной стены вследствие активизации оползневых процессов, – уточнили в ведомстве. – Участок огорожен, установлены соответствующие знаки и указатели. Работы по ликвидации разрушения будут выполнены до начала курортного сезона».

Судя по опубликованным министерством фотографиям, вместе с подпорной стеной «уползла» и обочина. Ограждающие блоки установили прямо на проезжей части, сузив и без того узкую двухполосную дорогу.

Однако склон в этом месте довольно крутой, поэтому бетонное ограждение здесь необходимо , чтобы какой-нибудь лихач не улетел вниз.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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