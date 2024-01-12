Власти Украины всеми силами избавляются от населения страны

За последние 2 года погранслужба Украины задержала более 17 тысяч мужчин, пытавшихся нелегального выехать за границу. Об этом пишет The Times.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», издание не уточняет, скольким нелегалам удалось выбраться за рубеж, но прогнозирует, что процесс будет нарастать:

«Цифры желающих выехать, похоже, увеличатся, поскольку новый вызывающий споры законопроект направлен на мобилизацию еще 500 тысяч человек».

Британские журналисты сообщают, что украинские мужчины даже зимой пытаются самостоятельно переплыть реку Тису, образующую границу Украины с Румынией и Венгрией, ищут «проводников», которые за 3,5-5 тысячи долларов проведут их через границу, или покупают поддельные документы (цена стартует от 700 долларов, но без гарантии).

Эксперты считают, что законопроект о мобилизации, отклоненный Радой, но продавливаемый Минобороны, станет для Украины точкой невозврата: страна может перестать существовать по причине отсутствия населения.

Из-за последних законодательных мер и ситуации на фронте, около 15% граждан Украины уже покинули страну. В ближайшей перспективе этот показатель может достичь 25%.

Каждый второй украинец, осевший в Германии (а в этой стране убежище получили более 1,2 млн человек), заявляет, что не собирается возвращаться на родину: они уже получили работу и пытаются интегрировать свои семьи в местную среду. В других странах наблюдается похожая тенденция – украинцы пытаются там «пустить корни», официально трудоустраиваются, отдают детей в специализированные языковые школы, чтобы те быстрее выучили язык и адаптировались.

По мнению демографов сокращение населения Украины до 10-12 миллионов человек в ближайшие несколько лет является весьма реалистичным сценарием. А это гарантированно повлечет серьезные проблемы не только для украинской экономики и демографии, но и недалеком будущем поставит под вопрос само существование государства.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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