В Черном море с корабля, следовавшего из России в Турцию, исчез человек

В Черном море с корабля, следовавшего из России в Турцию, пропал моряк.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сухогруз вышел из порта Новороссийска с 23 членами экипажа на борту и направился в порт Искендерун. После того, как корабль 11 января прошел в 18 морских милях от побережья турецкого города Бартын, пропал уборщик – гражданин Турции. Поиски на судне не дали результата, поэтому капитан предположил, что мужчина упал в море и сообщил о случившемся береговой охране.
Пропавшего искали в акватории 200-километрового участка побережья от Зонгулдака до Инеболу, но пока не нашли.
Новороссийск, Олег Яковенко
© 2024, РИА «Новый День»