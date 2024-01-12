В Черном море с корабля, следовавшего из России в Турцию, исчез человек

В Черном море с корабля, следовавшего из России в Турцию, пропал моряк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сухогруз вышел из порта Новороссийска с 23 членами экипажа на борту и направился в порт Искендерун. После того, как корабль 11 января прошел в 18 морских милях от побережья турецкого города Бартын, пропал уборщик – гражданин Турции. Поиски на судне не дали результата, поэтому капитан предположил, что мужчина упал в море и сообщил о случившемся береговой охране.

Пропавшего искали в акватории 200-километрового участка побережья от Зонгулдака до Инеболу, но пока не нашли.

Новороссийск, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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