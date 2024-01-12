В Севастополе предлагают ограничить доступ туристов к Храму солнца в заказнике Ласпи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники Института биологии южных морей (ИнБЮМ) совместно со специалистами из Никитского ботанического сада и учеными-экологами из Донецка в течение 3 лет проводили мониторинг на территории особо охраняемых природных территорий Ласпи и Мыс Айя. Было изучено более 1,5 гектаров заповедных земель и акватории, а также 70 видов краснокнижных животных, растений, водорослей и грибов.

Главной задачей было выявить, не ухудшилось ли состояние популяции по сравнению с 2017 годом, когда был создан заказник «Ласпи». Исследователи пришли к выводу, что на некоторых участках и антропогенную нагрузку нужно, либо полностью фиксировать и рассчитать, либо вывести эти территории из антропогенного воздействия.

К таким участкам, например, относится верхняя часть заказника «Ласпи» – так называемый «Храм Солнца». Ученые предлагают установить на маршруте дополнительные информационные стенды о видах, занесенных в Красную книгу, а также «отодвинуть» туристические локации от мест их произрастания. И, разумеется, не строить в таких местах глэмпинги.

«Должны быть заложены средства для маркировки и описания, где человек идет, если мы говорим об экотуризме… Глэмпинги – это же, как бы, экотуризм? А какой же это экотуризм, если он стоит конкретно в старовозрастном можжевельнике?» – цитирует НТС руководителя лаборатории фиторесурсов Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН Наталию Мильчакову.

Напомним, ученые уже добились того, чтобы для палаточных городков закрыли урочище Инжир: специалисты пришли к выводу, что растущие там сосны Станкевича (сосна брутийская) находились в неудовлетворительном состоянии, и причиной тому была антропогенная нагрузка.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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