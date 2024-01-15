Страны НАТО вынуждены «подчищать» за Украиной в Черном море

Украина не в состоянии ликвидировать мини, установленные ею в Черном море. Об этом заявил командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году Украина установила около 400 якорных мин на походах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Часть из них сорвало во время штормов, и они были выброшены в нейтральные воды, а оттуда попали в акватории стран, расположенных на западном и южном берегах Черного моря.

Так, на пляже турецкого города Шиле «всплыло» почти 30 мин.

Некоторые из мин были выброшены сначала в нейтральные воды, а затем попали в территориальные воды Болгарии, Румынии и Турции. Сколько мин сейчас дрейфует по морю – никто не знает; сколько еще сорвет во время штормов – предсказать никто не может.

Украине, по словам Неижпапы, на то, чтобы разминировать только подходы к своим портам потребуются годы. Между тем, дрейфующие мины представляют серьезную угрозу. Так, 28 декабря 2023 года на таком вот «страннике» подорвалось грузовое судно, следовавшее под флагом Панамы в один из дунайских портов.

Для того, чтобы миниминизировать риски, в конце минувшей недели Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о разминировании Черного моря: каждая страна выделит по 3 противоминных корабля и 1 корабль командного управления, координация и контроль будут осуществляться из единого центра.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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