В 2024 году коммунальные тарифы в Крыму вырастут на 9,5 процентов

Тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут в среднем на 9,5%, повышение произойдет через полгода.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомитете по ценам и тарифам РК, в течение первых 6 месяцев 2024 года тарифы сохраняются на действующем уровне, с 1 июля 2024 года повышение тарифов для населения составит:

– электрическая энергия – до 9%;

– газоснабжение – до 5,6%;

– холодное водоснабжение и водоотведение – до 12,8% на каждый ресурс;

– отопление – до 12,8%;

– обращение с ТКО – 12,8%;

– на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд – до 7,2 %.

«В целом по Республике Крым повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля составит 9,5 %, что ниже общероссийского уровня – 9,8 %, – заявили в ведомстве. –

Максимальный размер тарифов для населения на водоснабжение и водоотведение с 1 июля составит 41,75 рублей за кубометр на каждый ресурс, на отопление – 3 тысячи 44,79 рублей за гигакалорию.

Тариф для населения на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов составит 66,19 рублей с одного человека в месяц в городах и 52,95 рублей с одного человека в месяц – в сельских населенных пунктах».

Что касается транспорта, то с 1 января стоимость проезда пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении составляет 2 рубля за каждый километр.

В автомобильном и наземном электрическом транспорте в городском, пригородном и междугороднем сообщениях по маршрутам «по регулируемому тарифу» с 1 января 2024 года тариф не изменился.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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