В Севастополе многомиллионный госконтракт получила организация без достаточного опыта и персонала

С 1 февраля в Севастополе сменится оператор коммунальных платежей: вместо государственного унитарного предприятия «Единый информационно-расчетный центр» (ГУПС «ЕИРЦ») рассылать платежки и собирать деньги горожан будет ООО «Цифровые инновации». Чиновники поспешили заверить, что для населения смена пройдет незаметно, но зачем это понадобилось предпочли не уточнять.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУПС «ЕИРЦ» было создано в ноябре 2014 года «в целях совершенствования системы обслуживания населения в жилищно-коммунальной сфере, отработки механизмов эффективного управления жилищным фондом и обеспечения благоприятных экономических предпосылок, необходимых для проведения всего комплекса мероприятий жилищно-коммунальной реформы, включая адресную социальную поддержку, информатизацию жилищного комплекса на уровне города».

Удалось ли отработать какие-либо механизмы «эффективного управления» и обеспечить «благоприятные экономические предпосылки», не сообщалось, но с финансовой точки зрения ГУПС работал неплохо.

Например, по итогам 2022 год выручка предприятия выросла до 101,3 млн рублей (+21%), а чистая прибыль – до 8,8 млн рублей (+445%). При этом уставной капитал государственного предприятия составляет почти 17 миллионов рублей. Но в 2023 году городские власти почему-то решают приватизировать рентабельное предприятие с уставным капиталом 17 млн рублей, предварительно лишив его доступа к коммунальным платежам.

Преемник весьма любопытен. ООО «Цифровые инновации» создано 15 марта 2023 года с минимальным уставным капиталом 10 тысяч рублей. В уставе организации вид деятельности заявлялся как «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет». В апреле поучает статус микропредприятия (к этой категории относятся ИП и организации с численностью работников до 15 человек).

В ноябре 2023 года у ООО появился новый учредитель – Валерия Зинченко (ее доля 2 тысячи рублей, или 20%). И уже через несколько недель ООО меняет основной вид деятельности на «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». И практически тут же получило от подведомственного и.о. вице-губернатора Севастополя Евгению Горлову предприятия «Фонд содействия по капитальному ремонту города Севастополя» контракт на сумму 12,6 млн рублей, снизив стартовую цену на 0,5%.

Отметим, что новый соучредитель ООО Валерия Зинченко год назад оказалась в эпицентре городского скандала: на торгах, проведенных в ноябре и декабре 2022 года госпредприятием «Парки и скверы» (подведомственным все тому же Горлову), она получила 3 места для размещения торговых ларьков на газонах в Парке Победы. Горожане тогда возмутились и потребовали запретить установку ларьков в зеленых зонах, в дело вмешалась прокуратура.

Но любопытно то, что Зинченко ИП стала только в июле 2022 года (собиралась консультировать по вопросам коммерческой деятельности и управления), в сентябре вошла в состав учредителей только что созданного ООО «Спецтехсервис» (производство грузоподъемного оборудования) и через пару месяцев получила разрешение установить ларьки в парке. При этом продвигает она себя как дизайнер интерьеров.

Второй соучредитель нового оператора коммунальных платежей Елена Мешковская (она же руководитель этого ООО) в бизнесе с 2015 года. Сначала она, как ИП занималась деятельностью, обозначенной как «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом». Это, конечно, несколько ближе к «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе», чем дизайн или торговля в парке, но масштаб явно не тот. А весной 2023 года учредила сразу 2 ООО – уже упомянутые «Цифровые инновации» и КБ «Магистраль» (деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях).

Между тем, оператор коммунальных платежей, согласно постановлению правительства Севастополя, должен:

– обслуживать жилищно-коммунальных платежей предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

– рассчитывать суммы, предъявленные к оплате потребителям за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг;

– формировать и доставлять платежные документы потребителям с учетом льгот в зависимости от качества и количества предоставляемых услуг;

– информировать население об изменении ставок оплаты услуг через единый платежный документ и средства массовой информации в соответствии с действующим законодательством;

– обеспечивать полноту сбора платежей в соответствии с заключенными договорами между ГУПС «ЕИРЦ» и организациями, обслуживающими жилищный фонд, поставщиками услуг;

– осуществлять постоянный контроль и анализ своевременности и полноты сбора платежей;

– создавать, вести и поддерживать в рабочем состоянии единую базу данных жилищно-коммунального хозяйства города;

– участвовать в процессе принятия мер по взысканию с потребителей задолженности за предоставленные услуги и пени в соответствии с заключенным договором.

Но, как видим, опыта подобной работы у руководителей и учредителей нового оператора нет, да и персонала, учитывая, что это микроорганизация, маловато.

«На каком основании с рынка выталкивается государственное предприятие и почему его функции передаются частному ООО – это очень большие вопросы, тем более с учетом информации от кого и кому перенаправляются денежные потоки, – комментирует ситуацию telegram-канал «Объективная реальность». – К чему это сейчас приведет? Основываясь на предыдущих опытах смены операторов коммунального рынка, можно предположить, что опять возникнет неурядица, несовпадение данных, потребность в ненужных сверках, получений разнообразных справок во всех конторах ЖКХ, что, соответственно, повлечет за собой яростный гнев горожан. И все это, напомним, перед выборами президента страны и в условиях проведения специальной военной операции. И ради чего?

В любом случае, севастопольцам хотелось бы получить официальные разъяснения, на каком основании произошла смена оператора и почему предпочтение отдано именно этому ООО? Может быть, разъяснением ситуации заинтересуются и правоохранительные органы?»

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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