В 2023 году в Крыму раскрыли 60% совершенных преступлений

В 2023 году в Крыму и Севастополе было возбуждено около 2,5 тысяч уголовных дел. Об этом сообщил глава ГСУ СКР на полуострове Владимир Терентьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в суды направлено 1,5 тысячи дел, или 60% от общего числа открытых делопроизводств.

По словам Терентьева, сейчас нет нераскрытых убийств и изнасилований, кроме того за год раскрыто более 20 тяжких и особо тяжких преступлений прошлых лет.

Что касается имущественных преступлений, то в 2023 году следователями возмещено 900 млн рублей, и еще порядка 600 млн – это арест на имущество виновных. «В общей сложности 1,5 млрд идет в качестве обеспечительных мер по возмещению ущерба», – отметил Терентьев, уточнив, что значительная часть конфискованного имущества вернулась в доход государства в результате расследования коррупционных преступлений.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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