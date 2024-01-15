Не умеют тратить: в Крыму уволили одного министра и предупредили второго

В Крыму уволили министра сельского хозяйства – он не смог потратить деньги.

«Руководством Министерства сельского хозяйства Республики Крым было допущено неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет. В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук написал заявление на увольнение и будет освобожден от занимаемой должности, – сообщил глава РК Сергей Аксенов. – Первому заместителю министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединовой объявлен выговор за некачественное выполнение должностных обязанностей».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи со слабой исполнительской дисциплиной выговоры будут так же объявлены министру здравоохранения Республики Крым Константину Скорупскому и первому заместителю министра здравоохранения РК Ольге Растригиной.

«Претензии к работе коллег справедливы и обоснованы, подход к оценке выполнения обязанностей един и для министров, и для глав администраций муниципалитетов, – заявил Аксенов. – Если по итогам первого квартала 2024 года недочеты будут исправлены, то наложенные взыскания могут быть сняты».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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