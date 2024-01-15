Эстония отказалась помогать Украине возвращать мужчин призывного возраста. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

Как уже сообщал «Новый День», Киев неоднократно обращался к руководству европейских стран с просьбой выслать на родину украинских мужчин в возрасте до 60 лет.

По словам Каллас, правительство Эстонии уже обсуждало этот вопрос и приняло однозначное решение:

«Когда они сюда прибыли, ЕС предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно, чтобы помочь своей Родине», – подчеркнула премьер-министр.

Между тем, на Украине собираются создавать группы розыска военнообязанных, полиция начала задерживать мужчин для мобилизации, несмотря на то, что соответствующий закон еще не принят, а правительство рассматривает вариант отмены медико-социальной экспертизы и группы инвалидности.

Последнее, в частности, подтвердила нардеп Марьяна Безуглая: «Такой вариант действительно обсуждался: убрать группы инвалидности из закона и написать, что порядок определяется кабмином. И тогда кабмин будет определять, например, что онкобольные или больные туберкулезом не подлежат призыву, а часть лиц с третьей группой инвалидности подлежат».

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube