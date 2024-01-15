В Ялте обвалился склон с самостроями

В Ялте из-за самовольной стройки обвалилась часть склона, вслед за ним может рухнуть четырехэтажный дом. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел по адресу Южнобережное шоссе 2-б.

«В результате строительных работ, которые, как оказалось, велись с августа, обвалилась часть склона, – рассказала Павленко. – Работы шли без разрешений. Под угрозой оказался дом на соседнем участке – обвал подступился к нему на опасное расстояние. Но и этот четырехэтажный объект спорный – по бумагам 100 квадратов предназначались под гараж. Выросшая «махина» дала дополнительную нагрузку. Строение люди приобрели год назад, с их слов, как жилой дом.

Вопросов больше, чем ответов – впереди огромная работа с документами и выявлением виновных. Но пока главное – предотвратить дальнейшее сползание грунта. По рекомендациям противооползневого управления приступили к укреплению и подсыпке склона, далее будет разработан проект по капитальным работам».

Отметим, что на панорамах 2016 года на этом месте, действительно, стоят гаражи. Значит, 4-этажный дом-гараж вырос уже после того, как глава Крым Сергей Аксенов объявил войну самостроям. И за прошедшие 7 лет это вялотекущей борьбы незаконных строений а Ялте стало больше.

Фото: официальный telegram-канал Янины Павленко

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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