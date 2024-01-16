На Украине собираются сокращать число вузов

На Украине собираются сокращать число высших учебных заведений – о этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 15 лет количество выпускников школ в стране сократилось почти вдвое, аналогичная ситуация со студентами.

Так, если в 2008 году украинские школы выпустили 640 человек, то в 2023 – около 360.

«Дальнейшие прогнозы также неутешительны. Опираясь только на демографию, не учитывающую показатели миграции, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины, – сказал министр. – К 2033 году у нас будет примерно 300 тысяч выпускников – и это цифра, которая предполагает возвращение пока не подконтрольных Украине территорий».

Что касается вузов, то 15 лет назад украинская высшая школа включала около 350 университетов, в среднем, в каждом из них училось по 6 тысяч 700 студентов. В 2021 году общее количество заведений уменьшилось до 300, а студентов – до 3 тысяч 400. Итогов 2023 года еще нет, «но можно понять, что цифра еще меньше».

По словам Винницкого, исходя из этих тенденций, должно происходить определенное сокращение или укрупнение учреждений высшего образования.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube