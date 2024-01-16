Крым и Кубань предупредили о высоком риске подтопления инфраструктуры

В Крыму и на Кубани высок риск подтопления инфраструктуры. Об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», текущая зима на юге России оказалась богата на осадки. Снегодождевые паводки на реках Кубани и Крыма уже превысили уровни воды с отметкой категории неблагоприятного явления до 45 сантиметров, что увеличивает вероятность неблагоприятных последствий.

Наступившая неделя тоже обещает быть «мокрой». Например, в Крыму прогнозируются дожди, в горах с мокрым снегом, в центральных, восточных, южных районах и в горах очень сильные осадки. Во второй половине дня 1 на реках северного предгорья и ЮБК ожидается кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра. Среда, 17 января, может выдаться без осадков, но в оставшиеся 4 дня недели тоже прогнозируются обильные дожди и снег.

В связи с такими погодными условиями ВНИИ ГОЧС предупреждает о высоком риске подтопления объектов инфраструктуры, схода оползней и селевых потоков.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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