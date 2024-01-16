«Крымэнерго» объявило тендеры на строительство ЛЭП через заповедные леса Севастополя

«Крымэнерго» объявило тендеры на строительство высоковольтной линии электропередач через заповедные леса Севастополя. Соответствующая информация размещена на сайте государственных закупок РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская – Ялта – Лучистое» предполагает строительство двух ЛЭП 110 кВ: Севастополь – Заря и Севастополь – Алупка. Начальная цена контракта – почти 1,7 млрд рублей. И, возможно, масса снесенных деревьев.

«Ради этой высоковольтной линии, которую ещё несколько лет назад Крымэнерго планировало проложить в том числе через севастопольские заказники и участок Большой Севастопольской тропы, пришлось бы уничтожить около миллиона деревьев, включая краснокнижные», – пишет ForPost.

Тогда эти планы вызвали бурю негодования горожан. Как выяснилось, энергетики не согласовали проект даже с городскими властями. Летом 2022 года губернатор Михаил Развожаев заявил, что новая ЛЭП строиться не будет: «Оптимальным вариантом была признана поэтапная модернизация существующей ЛЭП с увеличением пропускной мощности».

Но уже через пару недель после этого заявления, представители «Крымэнерго» в суде потребовали признать неправомерным отказ Севприроднадзора в выдаче порубочного билета на большое количество деревьев.

В конце 2023 года был утвержден план развития городских электрических сетей на 2024-2027 годы: он не предусматривает строительство ЛЭП в границах особо охраняемых природных территорий.

А теперь на сайте госзакупок появился тендер, вызывающий у горожан беспокойство.

Губернатор Развожаев уверяет, что объявление торгов в таком виде – технический момент, поскольку пока нет другой документации.

«Подрядчик, победивший в конкурсе, должен будет внести изменение в проектно-сметную документацию и новую трассу спроектировать в существующем створе, как мы и обсуждали», – цитирует градоначальника ForPost.

Глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова заявила, что позиция ее ведомства не изменилась: работы должны вестись строго в границах существующего створа.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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