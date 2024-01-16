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Вторник, 16 января 2024, 12:40 мск

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На Украине отменили запрет на отключение электричества за долги

Правительство Украины отменило запрет на отключение электричества за долги, обнулив обещания президента Зеленского не штрафовать население в военное время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в кабмине отмену моратория объяснили ростом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. За последние 2 года задолженность населения за потребленную электроэнергию выросла на 41%.

«Для нормального функционирования энергосистемы Украины крайне необходимы необходимые ресурсы и поэтому это была вынужденная такая мера», – заявил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

«На деле же все куда интереснее. Естественно, что украинцы значительно ухудшили свои расчеты за жилищно-коммунальные тарифы, но попытка повысить уровень платежной дисциплины со стороны властей именно сейчас выглядит довольно цинично, – пишет telegram-канал «Резидент». – Правда, эксперты связывают ситуацию с отменой моратория с требованиями Международного валютного фонда, планомерно продолжающего загонять Украину в глобальное экономическое рабство. То есть, рядовые граждане теперь будут без света из-за требований МВФ».

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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