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Вторник, 16 января 2024, 13:46 мск

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Крымчанин вымогал деньги для финансирования ВСУ

В Крыму полицейские совместно с ФСБ задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы у жительницы Симферополя.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, 43-летний крымчанин требовал деньги у женщины-нотариуса для финансирования ВСУ и угрожал применить насилие, если она откажет.

В ходе обысков по месту жительства задержанного изъяты мобильные телефоны, сим-карты, крупная сумма в рублях и иностранной валюте, документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Во время следствия фигурант будет находиться под стражей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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