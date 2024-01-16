В Севастополе вынесли приговор обвиненному в сексуальном преступлении в отношении 6-летнего ребенка

В Севастополе вынесли приговор 30-летнему мужчине, обвиненному в преступлении сексуального характера в отношении 6-летней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, мужчина живет в коммунальной квартире. 1 октября 2022 года он остался наедине с 6-летней соседкой и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Девочка все рассказала матери, которая тут же обратилась в полицию. Севастопольца задержали и заключили под стражу.

Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После исполнения наказания, он будет в течение года ограничен в свободе. Кроме того, ему будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, в течение 10 лет.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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