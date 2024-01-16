В Ялте обрушилась еще одна подпорная стена

В Ялте обрушилась еще одна подпорная стена – повреждена дорога. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел после обильных осадков на улице Свердлова. Из-за этого серьезно «просела» часть автомобильной дороги и тротуара.

«Снизу проезд закрыт от развилки с улицей Толстого, сверху – от бывшей центральной проходной санатория Минобороны, – сообщила градоначальница. – Прошу автомобилистов и пешеходов выбирать альтернативные пути движения. Изменены и маршруты общественного транспорта – №109 и №14, которые проходили по данному участку».

На комиссии по ЧС пришли к выводу, что, в первую очередь, отвести воду от места повреждения дороги, после улучшения погоды обследованием участка займутся геодезисты и другие профильные специалисты.

Отделу муниципального контроля поручено проверить законность недостроев на этом участке. Кроме того, чиновникам предстоит определить предварительный ущерб и стоимость восстановления.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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