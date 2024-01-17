Украинский парламентский телеканал включил Крым в состав России

Украинский парламентский телеканал «Рада» продемонстрировал в прямом эфире карту, на которой Крым включен в состав России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это произошло во время репортажа о коммунальных авариях в РФ. Любопытно, что из сотрудников канала никто этого не заметил: меры приняли только после того, как на сюжет обратили внимание представители других СМИ – после этого доступ к сюжету закрыли.

Разумеется, начался скандал и поиск виновных. Руководство канала разместило на сайте посты с извинениями и обещаниями привлечь к ответственности тех, кто устроил «зраду»:

«Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание». Отметим, что это далеко не первый случай, когда украинские официальные органы и СМИ размещают карту России с Крымом.

Киев, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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