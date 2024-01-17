В Крыму учитель во время урока ударил пятиклассника – ребенок госпитализирован

В Джанкое ударил пятиклассника во время урока так, что ребенок получил сотрясение мозга. Информация об этом появилась в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в школе №5 во время урока математики. Классный руководитель ударила мальчика по лицу. Что послужило поводом, не уточняется.

«Сейчас ребенок находится в больнице с сотрясением мозга, а его родители написали заявление в полицию. По их словам, «подобные действия классного руководителя происходят уже не в первый раз. В соцсетях пишут о том, что учителя уговаривают одноклассников не рассказывать следователям все подробности инцидента», – пишет «АИФ Крым».

В министерстве образования, науки и молодежи РК последнее отрицают: учащихся – возможных свидетелей опросили, со стороны членов комиссии по расследованию данного случая на учеников психологическое давление не оказывалось, заявили в ведомстве. Разговаривал ли со школьниками кто-нибудь еще – например, учителя, не входящие в комиссию, не сообщается.

В ведомстве заявляют, что сейчас в школе ведется служебное расследование, «имеющие отношение к данной ситуации должностные лица отстранены от работы на время проведения расследования». Кто эти должностные лица, помимо ударившего ребенка учителя, тоже не уточняется.

Джанкой, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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