На набережной Ялты в новогодние праздники съели несколько тонн шашлыка

В новогодние праздники в Ялте побывали более 110 тысяч туристов. Это 61% от всех, кто приехал в Крым (181,3 тысяч человек), сообщила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные санатории, по официальным данным, были загружены на 65%, а топовые отели – на 95%.

«Но, судя по переполненной набережной, людей было еще больше, – заявляет градоначальница. – Получили множество противоречивых отзывов на организацию шашлыковых зон на набережной. Были те, кому мешал дым. Но все же большинство отзывалось положительно. За такую организацию отдыха гости, что называется, голосовали кошельком – шашлыка за дни ярмарки съедено более 8 тонн».

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube