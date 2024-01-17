Позитивные технологии: на Украине студентам во время контрольной включили порно

На Украине студентам-первокурсникам во время контрольных включают порно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в национальном университете «Львовская политехника». Во время сдачи тестов по дискретной математике на экранах компьютеров начали появляться видео порнографического содержания.

Студенты поинтересовались у преподавателя, как так получилось. Судя по записи, выложенной в местных соцсетях, больше всего возмутились юноши: именно они добивались ответа, почему в контрольной национального университета могут быть порнофайлы, тем более что демонстрация подобных материалов запрещена законодательством Украины. Преподаватель удивился существованию «подобных законов», заявил, что программа автоматически выбирала и смешивала разные картинки, а порно было добавлено в базу для снятия стресса у тестируемых.

«И что, вас это смущало?», – поинтересовался преподаватель у молодых людей.

«Там такие картинки, что у меня от них стресс был», – ответил один из студентов и напомнил, что большинству студентов в группе меньше 18 лет.

На это преподаватель заявил, что успешная японская технология, и у людей с нормальным восприятием наготы такие видео вызывают только позитивные эмоции.

«С чего вы взяли, что у нас вызывают положительные эмоции сцены БДСМ?», – спросили студенты.

«А какие картинки вам нужно показывать? Черный экран?» – поинтересовался 59-летний преподаватель.

После этого первокурсники обратились в деканат, а их родители подали иск в суд. Но судьи его оправдали: «Экспертиза определила использованную программу для тестирования безопасной и подтвердила, что она содержит функции переключения внимания и снятия напряжения», – пишут львовские СМИ.

А руководство вуза объявило педагогу выговор за использование неапробированных учебных материалов.

Львов, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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