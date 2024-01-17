В выходные в Крыму снова будет неспокойно – зальет и заметет

В выходные в Крыму снова будет неспокойно: объявлено очередное штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в связи с прохождением фронтальных разделов 19 и 20 января в Крыму ожидаются дожди, 20 января переходящие в мокрый снег; в южных, центральных, восточных районах и в горах возможны очень сильные осадки.

Не обойдется и без сопутствующих явлений: отложения мокрого снега и гололеда. Юго-западный ветер изменит направление на северо-восточный и усилится до 15-20 м/с, местами – до 25 м/с.

«В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта, – предупредили в ГУ МЧС РФ по РК. – Возможны подтопления территорий.

Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни».

Добавим, что дожди могут пойти в Крыму уже в четверг днем.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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