Море отрезало от цивилизации часть Керчи

Часть керченского микрорайона Героевское оказалась отрезанной от цивилизации: море размыло дорогу. Жители не могут выехать по делам, а к ним не могут пробраться службы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после шторма века море в этом месте периодически «хулиганит»: заливает территорию, разрушает укрепительные сооружения. В очередной раз разбушевалось 15 января. В итоге дорогу завалило грязью. Жители более 40 домов на улицах Озерной, Гражданской и Зои Космодемьянской – не могут отвезти детей в школы, а к ним не получается проехать машинам экстренных служб.

«Другие подъезды к селу перекопали во время ремонта, который поставили на паузу аж 16 августа, не доделав работы по водоснабжению и водоотведению. По словам жителей, власти отвечают стандартное «денег нет» или вообще игнорируют все обращения», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

После того, как жители начали жаловаться СМИ, 16 января приезжали КамАЗы и самосвалы, сегодня немного повозился трактор, потом рабочие отошли обедать. Неторопливость в работе они объясняют тем, что техника не может толком подъехать и развернуться из-за размытой дороги.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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