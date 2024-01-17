Крым накопил воды почти на полтора года

Крым накопил запасы воды, которых без пополнения хватить почти на 1,5 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», существенный вклад в формирование водных запасов внесли осадки конца 2023 – начала 2024 годов.

«Меньше чем за неделю, с 12 по 17 января, приток в водохранилища естественного стока составил около 2,5 млн кубометров», – пишет «Крымская газета» со ссылкой на председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Владислава Масляника.

На сегодняшний день резерв полуострова оценивается более чем в 270 млн кубометров, в том числе 258 млн кубов приходится на водохранилища питьевого назначения.

Этого объема достаточно для того, чтобы обеспечивать водой полуостров минимум 490 суток.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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