Площадь закладки молодых виноградников в Крыму выросла в 10 раз

Ежегодная площадь закладки молодых виноградников в Крыму за 10 лет выросла в 10 раз, но до возвращения к показателям советского времени еще очень далеко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце 70-х годов минувшего столетия площадь виноградников Крымского полуострова достигла 120 тысяч гектаров. Первый серьезный удар по отрасли нанесла антиалкогольная компания середины 80-х, а в украинский период (с 1991 до 2014 года) площадь виноградников в Крыму сократилась до 18 тысяч гектаров. Местные производители перешли на импортное сырье и завозные дешевые виноматериалы.

Возрождать отрасль начали сразу после перехода полуострова в состав России: в 2014 году разбили 250 гектаров новых виноградников. Закладка наращивалась ежегодно и в минувшем году превысила 2 тысячи га.

Объем господдержки виноградарства Крыма за 10 лет вырос в 11 раз, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК: с 78,3 млн в 2014 году до 870 млн в 2023 году.

Всего с 2014 года в Крыму заложено более 9 тысяч га молодых плантаций. Сейчас общая площадь виноградников составляет около 30 тысяч га, из них в плодоносящем возрасте находятся около 22 тысяч.

Еще более 6 тысяч га виноградников расположено на территории Севастополя.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube