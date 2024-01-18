В Крыму начали производство элитного мяса

В Крыму занялись разведением поголовья элитной породы крупного рогатого скота и начали производство мраморной говядины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мраморная говядина отличается от обычной высоким содержанием тонкой жировой прослойки внутри мышечной ткани, имеющей мраморный рисунок. Такое мясо обладает нежным и сочным вкусом. Поскольку производство требует высоких затрат на выращивание и кормление животных, мраморная говядина стоит гораздо дороже обычной – средняя цена сегодня составляет 1200 – 1300 рублей за килограмм.

Гранты министерства сельского хозяйства Крыма на производство мраморной говядины получили 3 фермерских хозяйства в Джанкойском районе.

Они выращивают скот абердин-ангусской породы, выведенной в XIX веке в Шотландии. Порода отличается нежностью, сочностью, «мраморностью» мяса, легкими отелами, высокой плодовитостью, устойчивой наследственностью и высокой приспосабливаемостью.

В России абердин-ангуссов использовали с начала XX века для скрещивания. В СССР, для улучшения мясных качеств, породу скрещивали с калмыцким скотом.

Бычки джанкойских фермеров выросли в Белогорском районе. Благодаря особому питанию бык прибавляет в весе до 1 кг в сутки.

Первые партии мраморного мяса обещают поставить на крымский рынок осенью 2024 года.

Кстати, самым дорогим в мире с читается мраморная говядина японской породы вагю – его цена в России превышает 45 тысяч рублей за килограмм.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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