В Крыму задержали мужчину, снимавшего для ВСУ стратегические объекты

В Симферопольском районе задержали мужчину, снимавшего для ВСУ стратегически важные объекты. Его вычислили через соцсети.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, 28-летний крымчанин ездил на велосипеде по населенным пунктам вблизи стратегических объектов и снимал на скрытую камеру. Фото и видео он выкладывал в проукраинских пабликах.

Дома у него нашли несколько мобильных телефонов, мини-камеры для удаленного наблюдения, компьютерную технику, содержащую сведения с запрещенным контентом, флеш-накопители, предметы похожие на самодельные беспилотные аппараты и детали к ним, крупные суммы в рублях и иностранной валюте, а также взрывчатые вещества, в том числе тротил и предмет, по внешним характеристикам похожий на самодельное взрывное устройство. Назначена экспертиза.

Кроме того, в домовладении выявлен предмет, признанный экспертизой тротиловой шашкой весом 400 граммов.

«Со слов подозреваемого часть денежных средств он получил в качестве вознаграждения за выполнение заданий от спецслужб Украины, которым он предоставлял информацию, – заявили в МВД. – Возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК Российской Федерации.

Судом Симферопольского района Республики Крым гражданину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время сотрудниками ЦПЭ МВД по Республике Крым и ФСБ России проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование иной преступной деятельности задержанного, в том числе террористической направленности».

Симферополь, Мирослава Мельник

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