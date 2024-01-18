В Севастополе при реконструкции жилого дома «кинули» инвесторов на 17 млн рублей

В Севастополе возбуждено уголовное дело о хищении свыше 17,2 млн рублей при реконструкции жилого здания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о двухэтажном 8-квартирном доме №45 на улице Крестовского. Его построили в 1947, а в 2016 году собственники жилых помещений привлекли коммерческую организацию для его реконструкции и капитального ремонта. Они разрешили подрядчику надстроить задние и образовавшиеся в результате этого новые жилые помещения продать.

В итоге к дому пристроили двухуровневый мансардный этаж, обустроили там 10 новых квартир, за которые строительная фирма получила деньги от 6 инвесторов.

Позже выяснилось, что подрядчик решил: согласия собственников будет достаточно, и не стал оформлять никаких разрешительных документов.

Поэтому после завершения реконструкции строительная компания не смогла ввести дом в эксплуатацию. Инвесторы до сих пор не могут распоряжаться приобретенными квартирами, а деньги застройщик им не возвращает.

«Таким образом, потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 17,2 млн рублей, – сообщили в прокуратуре Севастополя. – Прокуратура района направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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