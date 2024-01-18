В Крыму вынесли приговор мужчине, планировавшему взорвать электроподстанцию

Верховный суд Крыма вынес приговор жителю Керчи, планировавшему взорвать электроподстанцию.

Как уже сообщал «Новый День», мужчину задержали весной 2023 года. У него обнаружили два паспорта – украинский и российский.

В 2022 году он сменил фамилию и, по версии следствия, связался с представителями сил специальных операций Украины, заявив о готовности шпионить в пользу Киева. Ему поручили взорвать подстанцию в Керчи, питающую жилые дома, социальные объекты и судостроительный завод.

Во время подготовки диверсии мужчина пытался завербовать своего знакомого, обещая оплату за поставку разведданных и выполнение диверсий. Знакомый от сотрудничества отказался и обратился в правоохранительные органы.

Суд приговорил диверсанта к 12 годам лишения свободы, первые 2 года из которых он будет отбывать в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Керчь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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