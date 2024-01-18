В Крыму выросли спрос на отели и цены на размещение

Бронирование отелей и туров в Крым на лето 2024 года выросло в 1,5 – 2 раза по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты объясняют всплеск интереса эффектом низкой базы и спокойным информационным фоном. Но говорит о восстановлении спроса пока не приходится.

«Если раньше крымские объемы можно было сравнивать с показателями по курортам Краснодарского края в целом, то сейчас они не сопоставимы даже с Сочи», – цитирует Интерфакс генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина.

Отмечается, что около половины бронирований приходится на крымчан и севастопольцев, еще 20% – 25% – это жители Москвы и Подмосковья, доля соседей-краснодарцев составляет 7%, еще 5% приходится на Санкт-Петербург.

Отельеры не замедлили воспользоваться растущим спросом и начали повышать: в крупных местах размещения ценник уже подрос на 10%, многие небольшие гостинцы пока держатся на прошлогоднем уровне, но большинство цены еще не представило.

По оценке представителей турсферы, пока цены на размещение в Крыму на 20% – 25% ниже, чем на курортах Краснодарского края.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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