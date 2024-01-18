Часть Крыма осталась без света

Часть Крыма осталась без энергоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария коснулась западного и восточного побережья: об отсутствии света сообщают из Керчи, Сак, Феодосии, Севастополя.

«По предварительной информации, в 18:05 произошло ложное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС, это повлекло отключение двух энергоблоков, – сообщил губернатор Михаил Развожаев. – Отключены потребители: Балаклава, б. Казачья, б. Камышовая, Фиолент, центральная часть города, ул. Ленина, ул. Б. Морская.

Все оперативные бригады работают на месте. В течение часа энергоснабжение будет восстановлено».

Прокомментировал ситуацию и глава РК Сергей Аксенов: «В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым оказалась обесточена. Работы по восстановлению подачи электроэнергии уже начаты.

Прошу доверять только официальным источникам информации».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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