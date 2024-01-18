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Четверг, 18 января 2024, 19:10 мск

Новости Крым

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У берегов Крыма произошло землетрясение

У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подземные толчки зафиксировали 10:34 по местному времени 17 января.

Эпицентр зарегистрирован в Черном море в нескольких километрах от Севастополя на глубине от 10 до 35 метров. На полуострове заметных колебаний не ощущалось. Сегодня толчки не повторялись.

«Что касается прогнозов, хотя Южный берег Крыма, а также западное и восточное побережья находятся в зоне повышенной сейсмической опасности, прогнозировать новые сейсмические события практически невозможно», – цитируют РИА Новости Крым руководителя сейсмологической станции «Симферополь» Федора Панкова.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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