В Крыму ожидается подъем уровня рек на несколько метров

В Крыму возможен подъем уровня рек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня на реках северного предгорья и ЮБК вода может подняться на 0,5-1,5 метра, в низовьях рек Бельбек и Черная – на 1,0- 2,5 метра. Но повышения до опасных отметок не прогнозируется.

Напомним, на полуострове действует штормовое предупреждение: сегодня и завтра в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, снег; в южных, центральных, восточных районах и в горах осадки будут очень сильными.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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