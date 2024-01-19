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Пятница, 19 января 2024, 09:57 мск

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В Севастополе «Мерседес» влетел в дорожный котлован

Скриншот видео telegram-канала «Полиция Севастополя»

В Севастополе «Мерседес» снес бетонное ограждение и влетел в котлован.

Как сообщили РИА «Новый День» в полиции города, 31-летний водитель, автомобиля «Мерседес-Бенц» неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, потерял контроль над управлением автомобиля и налетел на бетонный блок ограждения. От удара машину выбросило в котлован, вырытый на дороге. Яма было не очень большой – практически точно по размеру автомобиля. Водителя спасло то, что машина «легла» на правый бок.

«В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, – сообщили в полиции. – В ходе проверки признаков опьянения у водителя не установлено» .

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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