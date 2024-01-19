В Крыму госпитализируют каждого десятого заболевшего ОРВИ

В Крыму ежедневно заболевает ОРВИ более 100 человек.

«Понятно, что обращаются далеко не все, в зависимости от тяжести состояния. Госпитализируют примерно каждого десятого, порядка 10-15 человек в день, – цитирует РИА Новости Крым главного врача республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимира Мещерякова. – Дальше уже идет диагностика: то ли это грипп, то ли коронавирусная инфекция или какое-то другое заболевание».

Затем назначается лечение», – сказал специалист.

Как сообщали РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора РК, на 2 отчетной неделе 2024 года в Крыму острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 5 тысяч 770 человек, показатель на 10 тысяч населения 30,4 – эпидемический порог не превышен.

В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 2 тысячи 833 человека, показатель на 10 тысяч населения – 54,2, это выше уровня предыдущей недели на 35,7%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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