Непогода устроила в Севастополе серьезные коммунальные неприятности

Непогода устроила в Севастополе крупную коммунальную аварию и прочие неприятности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие

вечер и ночь на территория города выпало 13 мм осадков – это треть месячной нормы.

На автодорогах Ялта – Севастополь, Гончарное – Ялта, Передовое – Широкое, Тыловое – Орлиное, Орлиное – Голубинка – Широкое наблюдаются переливы воды и выносы щебня.

Многие пруды и водохранилища заполнены «под заявязку».

Ночью затопило около 40 участков в СНТ «Сахарная Головка», 4 дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и 7 – в селе Черноречье. Эвакуировано 19 человек.

Затопило одну из подстанций, поэтому без электричества остались населенные пункты Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье, Родное.

В городе отключили воду:

«Из-за того, что грязная вода поступает на 3-ий гидроузел, принято решение о временной остановке (ориентировочно на 5-6 часов) гидроузлов городских. За это время мы подадим необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек, и водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18:00», – сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Электричество тоже обещают вернуть к 18:00.

В связи с временной остановкой гидроузлов и неблагоприятными погодными условиями в школах Севастополя сократили учебный день, детские сады работают в обычном режиме.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube