Непогода устроила в Севастополе серьезные коммунальные неприятности

Непогода устроила в Севастополе крупную коммунальную аварию и прочие неприятности.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие
вечер и ночь на территория города выпало 13 мм осадков – это треть месячной нормы.
На автодорогах Ялта – Севастополь, Гончарное – Ялта, Передовое – Широкое, Тыловое – Орлиное, Орлиное – Голубинка – Широкое наблюдаются переливы воды и выносы щебня.
Многие пруды и водохранилища заполнены «под заявязку».
Ночью затопило около 40 участков в СНТ «Сахарная Головка», 4 дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и 7 – в селе Черноречье. Эвакуировано 19 человек.
Затопило одну из подстанций, поэтому без электричества остались населенные пункты Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье, Родное.
В городе отключили воду:
«Из-за того, что грязная вода поступает на 3-ий гидроузел, принято решение о временной остановке (ориентировочно на 5-6 часов) гидроузлов городских. За это время мы подадим необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек, и водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18:00», – сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Электричество тоже обещают вернуть к 18:00.
В связи с временной остановкой гидроузлов и неблагоприятными погодными условиями в школах Севастополя сократили учебный день, детские сады работают в обычном режиме.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2024, РИА «Новый День»