В Симферополе из троллейбуса выпал подросток

В Симферополе из троллейбуса на ходу выпал подросток.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, инцидент произошел накануне в районе дома №72 по улице Севастопольской.
«Водитель троллейбуса № 15 «улица Маршала Жукова – Марьино» начал движение, не закрыв двери. В результате подросток 2007 года рождения выпал из транспортного средства», – заявили в ведомстве, не уточнив состояние пострадавшего.
Организована проверка исполнения перевозчиком требований законодательства при организации пассажирских перевозок, а также безопасности дорожного движения.
Симферополь, Лиана Макоба
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