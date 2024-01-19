В Симферополе из троллейбуса выпал подросток

В Симферополе из троллейбуса на ходу выпал подросток.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, инцидент произошел накануне в районе дома №72 по улице Севастопольской.

«Водитель троллейбуса № 15 «улица Маршала Жукова – Марьино» начал движение, не закрыв двери. В результате подросток 2007 года рождения выпал из транспортного средства», – заявили в ведомстве, не уточнив состояние пострадавшего.

Организована проверка исполнения перевозчиком требований законодательства при организации пассажирских перевозок, а также безопасности дорожного движения.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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