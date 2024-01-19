Непогода внесла коррективы в празднование Крещения в Крыму и немного поломала стены и дороги

Непогода, обрушившаяся на Крым минувшим вечером, внесла коррективы в празднование Крещения.
В Керчи шторм разрушил купель, сооруженную из деревянного бруса на набережной. Мэр Святослав Брусаков принял решение отменить в этом месте проведение обряда омовения – из-за сложных погодных условий.
В Феодосии решили ограничиться торжественным освещением воды на набережной, отменив крещенские купания в Черном море.
В Ялте пришлось отказаться не только от купания, но и от крестного хода на набережную.
Отметим, что ночью из-за обильных осадков в курортной столице Крыма рухнула очередная подпорная стена. Инцидент произошел на улице Садовой возле школы№1: «сползло» порядка 20 кубов грунта, завалило припаркованную под стеной машину. «Службы выезжали на место – из-за плотно припаркованных у домов авто спецтехника не смогла подойти к участку. Работы по ликвидации последствий продолжим сегодня», – рассказала глава города Янина Павленко.
На Южнобережное шоссе в районе Голубого залива сошел сель, в Гурзуфе на дорогу вымыло часть большого дерева.
Всего в городе за 12 часов выпало 44 мм осадков.
Проблемы с дорогами и в соседней Алуште: на участке дороги Алушта – Рабочий Уголок выявили разрушение дорожного полотна и подпорной стены из-за оползня. Движение перекрыто для всех видов транспорта.
На участке автомобильной дороги Евпатория – Симферополь перед Саки из-за обильных осадков местами подтоплена проезжая часть.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2024, РИА «Новый День»