В РФ решили, что делать с оставшимися в Севастополе кораблями ВМС Украины

Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины не будут передавать Черноморскому флоту РФ, как планировалось ранее. Их утилизируют.

Как уже сообщал «Новый День», на момент воссоединения Крыма с Россией в Севастополе находились около 50 кораблей и судов различного назначения ВМС Украины. Часть из них Киев забрал, но более 30 остались в Крыму: они стояли с андреевскими флагами принимающей стороны, показывающими, что корабли находятся в иностранном порту.

Охраняли суда силы Черноморского флота охраняют остатки флота украинского за счет бюджета России.

После избрания президентом Украины Владимира Зеленского, РФ предложила ему закрыть вопрос брошенных кораблей, но проблема с мертвой точки не сдвинулась.

Теперь судьбу остатков украинского флота определила российская сторона:

«Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать, но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей», – цитирует РИА Новости источники в силовых структурах Крыма.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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