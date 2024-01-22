В Крыму собираются создать свой аналог Олимпийских фиджитал-игр

В Крыму собираются свой аналог Олимпийских игр в концепции фиджитал. Об этом заявил президент федерации фиджитал-спорта РК Сергей Зырянов.

Напомним, фиджитал-спорт (или функционально-цифровой спорт) сочетает в рамках одной дисциплины реальные и виртуальные соревнования. Например, киберфутбол подразумевает две части: компьютерную игру в футбол и физическую – на настоящем поле.

В феврале в России стартует международный мультиспортивный фиджитал-турнир «Игры Будущего», на участие в котором заявились более 200 команд и более 2 тысяч участников из разных стран. Например, в турнире по фиджитал-баскетболу сражаться 16 команд из 14 стран, включая Испанию, Францию, США, Мексику и Аргентину.

А вот крымчане на турнир не поедут:

«Это международные соревнования, где упор делается на зарубежные команды», – пояснил Зырянов в эфире радио «Спутник в Крыму». И добавил, что на полуострове намерены создать свой аналог Олимпийских игр, в рамках которого где спортсмены будут соревноваться в программировании, гонке дронов, фиджитал-спорте.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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