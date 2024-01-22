Зеленский пообещал дать гражданство всем, кто сочтет себя украинцем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит на рассмотрение Верховной рады законопроект о введении института множественного гражданства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по оценкам международных фондов, к концу 2017 года за рубежом постоянно проживали от 14% до 25% украинцев, еще 8 – 10 млн эмигрировали за последние 2 года. Но это только те, кто родился в стране и выехал из нее по паспорту гражданина Украины.

Посчитать сколько всего этнических украинцев живет в других странах, вряд ли возможно, особенно, если учесть, что многие давно ассимилировались и украинские корни никак не декларируют.

Тем не менее, именно на них рассчитан законопроект, о котором заявил Зленский:

«Сегодня я вношу в Верховную раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства и позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, – заявил он. – Все, кто в периоды различных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли».

Зеленский особо подчеркнул, что законопроект не распространяется на граждан России, зато украинский паспорт, не сдавая своего, смогут получить иностранные наемники.

Наблюдатели уже отмечают: пока Киев ведет разговоры о возвращении своих граждан из-за границы для мобилизации, инициатива вряд ли будет иметь успех.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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